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Молния во время грозы

В канатную дорогу в Бакуриани ударила молния

Pixabay / FelixMittermeier
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2602)
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Sputnik Грузия
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Удар молнии вызвал на канатке возгорание, огонь потушили быстро, никто не пострадал, кроме самой канатной дороги

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Молния ударила в канатную дорогу на горе Кохтагора в курортном поселке Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети), сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на Компанию развития горных курортов Грузии.

Случай произошел приблизительно в 19:00 по местному времени 29 июня.

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FB / Emergency Management Service
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Ликвидировать огонь после удара молнии удалось быстро. В результате происшествия никто не пострадал.

Канатная дорога смонтирована австрийской компанией. Для того, чтобы подсчитать нанесенный молнией ущерб, представители компании должны приехать в Грузию и на месте ознакомиться с ситуацией. Австрийские специалисты уже информированы о произошедшем. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2602)
Теги:
происшествия, Бакуриани, Грузия

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