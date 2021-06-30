13:21 30 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7608
  • 100 RUB4.3537
  • USD3.1603
Поиск
LIVE:
Купюры достоинством пятьдесят и сто долларов и сто лари

Народный избранник на западе Грузии попался на взятке

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1508)
7910
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1e/252169569.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210630/252169582/Narodnyy-izbrannik-na-zapade-Gruzii-popalsya-na-vzyatke-.html

Депутата муниципального сакребуло схватили за руку, когда тот брал 30 тысяч долларов из затребованных 140 тысяч

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Председатель одной из фракций сакребуло Амбролаурского муниципалитета (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) задержан по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает Антикоррупционное агентство СГБ Грузии.

Следствие установило, что депутат муниципального собрания убедил гражданина, что имеет связи в мэрии Тбилиси и может решить вопрос повышения коэффициента застройки земельного участка в столице, запросив за услугу 140 тысяч долларов.

Арестованный в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Чиновник мэрии Тбилиси попался на взятке

Избранника поймали с поличным 29 июня, когда тот брал часть потребованной суммы – 30 тысяч долларов.

Следствие ведет Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности Грузии, по факту взяточничества в особо крупном размере. Наказание согласно УК Грузии предусматривает лишение свободы на срок от 11 до 15 лет. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Преступность в Грузии (1508)
Теги:
Взятка, Амбролаури, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
14. Кошачьи лемуры любят встречать восход солнца и смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Совсем как дети. Ну разве не очаровательное существо!
Они такие забавные, братья наши меньшие!.. – фото животных
LIVE_СПУТНИК: Прямая линия с Владимиром Путиным
Трансляция в эфире - прямая линия Владимира Путина с жителями России
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться