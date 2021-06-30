Народный избранник на западе Грузии попался на взятке

Депутата муниципального сакребуло схватили за руку, когда тот брал 30 тысяч долларов из затребованных 140 тысяч

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Председатель одной из фракций сакребуло Амбролаурского муниципалитета (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) задержан по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает Антикоррупционное агентство СГБ Грузии.

Следствие установило, что депутат муниципального собрания убедил гражданина, что имеет связи в мэрии Тбилиси и может решить вопрос повышения коэффициента застройки земельного участка в столице, запросив за услугу 140 тысяч долларов.

Избранника поймали с поличным 29 июня, когда тот брал часть потребованной суммы – 30 тысяч долларов.

Следствие ведет Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности Грузии, по факту взяточничества в особо крупном размере. Наказание согласно УК Грузии предусматривает лишение свободы на срок от 11 до 15 лет.

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