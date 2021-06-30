В Тбилиси пожилая женщина выпала с третьего этажа

Пожилая женщина после падения была жива и вполне адекватна, на скорой помощи ее доставили в одну из городских клиник

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Пожилая женщина выпала с балкона третьего этажа на улице Базалетской в Тбилиси и осталась жива.

75-летнюю женщину скорая доставила в одну из городских клиник. По словам очевидцев, на момент госпитализации она была в сознании и вполне адекватна. Соседи говорили, что у женщины было слабое зрение.

Как сообщили Sputnik в МВД Грузии, по факту возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье "Доведение до самоубийства".

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