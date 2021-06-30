В Национальном заповеднике на востоке Грузии борются с огнем

Несколько пожарных бригад в эти минуты тушат пожар в Вашлованском заповеднике в Кахети. Какая территория охвачена огнем, пока не известно

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Пожар возник в Национальном заповеднике Вашловани в муниципалитете Дедоплисцкаро на востоке Грузии.

Как рассказали Sputnik в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте работают несколько бригад пожарных. Точная площадь возгорания уточняется.

В администрации самого заповедника не исключают, что причиной пожара могла стать молния.

"Стоит очень жаркая погода. Наши рейнджеры еще не добрались до места. В течение часа у нас будет более полная информация", – сказали Sputnik в администрации.

Национальный парк Вашловани расположен в восточной части Кахети в районе Дедоплисцкаро. Общая площадь Вашлованского заповедника и трех природных памятников составляет 35,1 тысячи гектаров. Он расположен на высоте от 300 до 600 метров над уровнем моря.

Эти территории получили название "Вашловани" ("вашли" на грузинском означает яблоко) из-за естественной схожести ладанных деревьев с яблоневыми и ассоциативности с фруктовыми садами.

В Вашловани растут до 700 видов растений, среди которых много редких видов, в том числе семь видов орхидей, ирис иберийский/грузинский, тюльпан Эйхлера и дикая лоза.

Не менее разнообразна и фауна парка – здесь обитают 62 вида млекопитающих, 135 видов птиц, 30 видов пресмыкающихся, 16 разновидностей рыб и 4 вида амфибий.

На крутых глиняных плато Вашловани гнездятся огромные колонии ласточек. Место их обитания называют "Городом ласточек". На территории Вашловани зафиксировано 700 видов насекомых, большинство из которых – бабочки (109 видов).

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