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Кутаисский международный аэропорт - главное здание, терминал прибытия

В Кутаисском аэропорту предотвращен ввоз крупной суммы в валюте

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Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2605)
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Крупную сумму в иностранной валюте разных стран пытались пронести через границу граждане Казахстана и Грузии

ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Грузинские таможенники пресекли факт незаконного ввоза незадекларированной крупной суммы денег, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.

Попытка ввоза крупной суммы, не указанной в декларации, была предотвращена в Кутаисском международном аэропорту. 30 010 долларов США, 120 казахстанских тенге и 24 915 евро пытались ввезти граждане Казахстана и Грузии.

Евро. деньги
© CC BY 2.0 / FuFu Wolf / Finanzen-EZB-Euro
Деньги до адресата не дошли: в одной из посылок в Грузию обнаружили крупную сумму денег

Незадекларированная сумма в иностранной валюте разных стран по курсу Нацбанка Грузии составила более 188 тысяч лари.

Нарушители таможенных правил оштрафованы на пять 5 тысяч лари (1,5 тысячи долларов) каждый.

В целях предотвращения легализации незаконных доходов на таможенной территории Грузии ввоз и вывоз наличных денег и ценных бумаг подлежит строгому таможенному контролю Службой доходов Минфина Грузии. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2605)
Теги:
таможня, Аэропорт, Кутаиси, Грузия

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