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Молоток судьи

Совратил трех детей: отец-педофил в Грузии получил 17 лет тюрьмы

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Темы:
Преступность в Грузии (1509)
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По данным следствия, мужчина систематически совращал своих трех несовершеннолетних детей, которым не исполнилось и 15 лет

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузинский суд приговорил к 17 годам лишения свободы мужчину, развращавшего трех своих малолетних детей, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Грузии.

Задержание преступника - наручники одевают на руки
© Sputnik / Viktor Kaminsky
В Западной Грузии задержали 30-летнего педофила

Судебные заседания проходили за закрытыми дверьми, исходя из специфики дела. Также прокуратура Грузии не сообщает никаких данных, позволяющих идентифицировать несовершеннолетних жертв.

По данным прокуратуры Грузии, мужчина с января по 15 февраля 2021 года совращал своих трех несовершеннолетних детей, которым не исполнилось и 15 лет.

Его задержали 26 февраля этого года. Приговора он ждал в тюрьме.

Жертвам отца-педофила оказывается психологическая помощь.

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Темы:
Преступность в Грузии (1509)

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