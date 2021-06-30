Совратил трех детей: отец-педофил в Грузии получил 17 лет тюрьмы

По данным следствия, мужчина систематически совращал своих трех несовершеннолетних детей, которым не исполнилось и 15 лет

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузинский суд приговорил к 17 годам лишения свободы мужчину, развращавшего трех своих малолетних детей, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Грузии.

Судебные заседания проходили за закрытыми дверьми, исходя из специфики дела. Также прокуратура Грузии не сообщает никаких данных, позволяющих идентифицировать несовершеннолетних жертв.

По данным прокуратуры Грузии, мужчина с января по 15 февраля 2021 года совращал своих трех несовершеннолетних детей, которым не исполнилось и 15 лет.

Его задержали 26 февраля этого года. Приговора он ждал в тюрьме.

Жертвам отца-педофила оказывается психологическая помощь.

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