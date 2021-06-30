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Волк в лесу

На западе Грузии волк напал на домашний скот

photo: Pixabay / Alexas_Fotos
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2606)
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Хищник появился в селе Ниношвили Ланчхутского муниципалитета, местные жители опасаются, что он может повадиться и дальше нападать на домашний скот

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Волк повадился в село Ниношвили Ланчхутского муниципалитета (регион Гурия) - хищник загрыз несколько голов домашнего скота, сообщает телекомпания Rustavi-2.

Волк пробрался во двор Чхартишвили ночью и напал на домашнюю скотину. По словам местных жителей, они слышали шум и рев скота, но побоялись выйти во двор. Они даже не могут сказать, волк был один или несколько.

Местные жители напуганы и опасаются за себя, за детей и домашний скот и просят помощи властей.

Нападение волков на домашний скот и даже на людей в Грузии не редкость. В мае этого года волк покусал мужчину средних лет в окрестностях города Рустави (в 30 километрах от Тбилиси).

На сегодняшний день отстрел волков в Грузии запрещен. Охотиться на хищников разрешается лишь в крайних случаях, когда они угрожают жизни человека. Для начала охоты на "проблемных волков" необходимо специальное разрешение министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Соответствующее обращение должно поступить из районной администрации. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2606)
Теги:
Крупный рогатый скот, Гурия, Грузия

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