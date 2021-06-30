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Патрульная полиция

Убийство на западе Грузии: застрелен молодой мужчина

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1510)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210630/252173790/Ubiystvo-na-zapade-Gruzii-zastrelen-molodoy-muzhchina.html

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам, теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Молодого мужчину убили из огнестрельного оружия в городе Зестафони на западе Грузии (регион Имерети), сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.

Расследование ведется по двум статьям УК Грузии - "умышленное убийство" и "незаконное приобретение и ношение оружия".

Подозреваемый уже задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным местных СМИ, раненый мужчина скончался по дороге в больницу. Мотивы преступления неизвестны.

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Темы:
Преступность в Грузии (1510)

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