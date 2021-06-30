Нападение на журналистов оппозиционного ТВ на востоке Грузии: следствие началось

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. МВД Грузии начало расследование по факту нападения на журналистов оппозиционной телекомпании TV Pirveli в селе Цинцкаро (регион Квемо Картли), говорится в сообщении силового ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье нанесение побоев и вмешательство в работу журналиста.

По данным телекомпании, журналист и оператор прибыли в село, чтобы осветить акцию протеста местных жителей против присвоения земель местными властями. Когда они начали съемки, на акции появился дядя главы села - некий Гоча Апрасидзе, который начал оскорблять журналистов и хотел запретить им снимать. После он напал на журналиста и оператора и разбил камеру.

Как отмечает пресс-служба МВД Грузии, полиция незамедлительно прибыла на место преступления и уже начала следственные мероприятия для предъявления обвинения.

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