19:25 30 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7608
  • 100 RUB4.3537
  • USD3.1603
Поиск
Микрофоны грузинских телеканалов

Нападение на журналистов оппозиционного ТВ на востоке Грузии: следствие началось

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
35 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1e/252173956.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210630/252173974/Napadenie-na-zhurnalistov-oppozitsionnogo-TV-na-vostoke-Gruzii-sledstvie-nachalos.html

Съемочная группа оппозиционной телекомпании пыталась снять сюжет о протесте местного населения

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. МВД Грузии начало расследование по факту нападения на журналистов оппозиционной телекомпании TV Pirveli в селе Цинцкаро (регион Квемо Картли), говорится в сообщении силового ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье нанесение побоев и вмешательство в работу журналиста.

По данным телекомпании, журналист и оператор прибыли в село, чтобы осветить акцию протеста местных жителей против присвоения земель местными властями. Когда они начали съемки, на акции появился дядя главы села - некий Гоча Апрасидзе, который начал оскорблять журналистов и хотел запретить им снимать. После он напал на журналиста и оператора и разбил камеру.

Как отмечает пресс-служба МВД Грузии, полиция незамедлительно прибыла на место преступления и уже начала следственные мероприятия для предъявления обвинения.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
14. Кошачьи лемуры любят встречать восход солнца и смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Совсем как дети. Ну разве не очаровательное существо!
Они такие забавные, братья наши меньшие!.. – фото животных
Эпидемиолог из США: мы никогда не сталкивались с искусственным вирусом
Эпидемиолог из США: мы никогда не сталкивались с искусственным вирусом
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться