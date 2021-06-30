По делу об убийстве на западе Грузии задержан полицейский

Всего, по данным прокуратуры, по этому делу задержаны три человека: обвиняемый в убийстве, следователь полиции и человек, который уничтожил улики

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии сообщила о задержании следователя полиции за передачу оружия обвиняемому в убийстве молодого парня в городе Зестафони (регион Имерети).

Молодой человек был ранен в городе Зестафони в среду и скончался в скорой по дороге в больницу.

Всего, по данным прокуратуры, по этому делу задержаны три человека: обвиняемый в убийстве, следователь полиции и человек, который уничтожил улики.

Следствие выяснило, что убийство произошло во время застолья в одном из домом в городе Зестафони. Словесная перепалка между гостями переросла в драку, во время которой один из гостей схватил пистолет следователя полиции и выстрелил в парня. А другой гость, по версии следователя, после уничтожил важные улики по делу.

Дело об убийстве и уничтожении улик ведет МВД Грузии, а дело полицейского передано в прокуратуру.

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