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Пожар в заповеднике Вашловани

Пожар в Национальном заповеднике на востоке Грузии ликвидирован

photo: Emergency Management Service / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2607)
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Сложный рельеф не позволит пожарным использовать технику, поэтому тушить огонь в заповеднике им пришлось вручную

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Пожар в Национальном парке Вашловани в муниципалитете Дедоплисцкаро в Кахети к этому времени уже ликвидирован, сообщается на странице Службы управления чрезвычайными ситуациями в Facebook.

По имеющейся информации, пожар был спровоцирован ударом молнии.

На пожароопасных территориях Грузии размещены специальные знаки
photo: National Forest Agency / FB
В лесах Грузии появились специальные знаки, предупреждающие об опасности пожара

Возгорание произошло 30 июня. Было зафиксировано сильное задымление, нужна была помощь пожарных-спасателей. Пожарные бригады немедленно выехали на место происшествия. По их словам, горел нижний ярус, огонь начал распространяться дальше.

Из-за сложного рельефа пожарные не могли добраться до места с техникой, поэтому им пришлось тушить пожар вручную с помощью специального оснащения.

В результате активного использования живой силы пожар локализован и открытых очагов огня больше нет. Группа пожарных, состоящая из 30 человек, продолжает ликвидационные работы.

Национальный парк Вашловани расположен в восточной части Кахети в районе Дедоплисцкаро. Общая площадь Вашлованского заповедника и трех природных памятников составляет 35,1 тысячи гектаров. Он расположен на высоте от 300 до 600 метров над уровнем моря.

Лесные пожары в Западной Грузии в Самегрело
© Sputnik / STRINGER
Пожар в лесу на юге Грузии удалось потушить

Эти территории получили название "Вашловани" ("вашли" на грузинском означает яблоко) из-за естественной схожести ладанных деревьев с яблоневыми и ассоциативности с фруктовыми садами.

В Вашловани растут до 700 видов растений, среди которых много редких видов, в том числе семь видов орхидей, ирис иберийский (грузинский), тюльпан Эйхлера и дикая лоза.

Не менее разнообразна и фауна парка – здесь обитают 62 вида млекопитающих, 135 видов птиц, 30 видов пресмыкающихся, 16 разновидностей рыб и 4 вида амфибий.

На крутых глиняных плато Вашловани гнездятся огромные колонии ласточек. Место их обитания называют "Городом ласточек". На территории Вашловани зафиксировано 700 видов насекомых, большинство из которых – бабочки (109 видов). 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2607)
Теги:
Пожар, Кахети, Грузия

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