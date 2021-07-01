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Видео камера грузинского телеканала

Нападение на журналистов оппозиционного ТВ в Грузии: обвиняемый задержан

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210701/252179756/Napadenie-na-zhurnalistov-oppozitsionnogo-TV-v-Gruzii-obvinyaemyy-zaderzhan.html

Съемочная группа оппозиционной телекомпании пыталась снять сюжет о протесте местного населения

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Грузинские полицейские задержали жителя села Цинцкаро (регион Квемо Картли) по обвинению в нападении на журналистов оппозиционного телеканала TV Pirveli, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Мужчине предъявлены обвинения по двум статьям – "насилие" и "незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста". Максимальное наказание за это преступление подразумевает до двух лет тюремного заключения.

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photo: Sputnik / Pool
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Арестовали обвиняемого в городе Цалка. Следствие установило, что 56-летний Г. А. 30 июня этого года в селе Цинцкаро оскорбил и незаконно вмешался в профессиональную деятельность журналиста и оператора телеканала TV Pirveli.

По данным телекомпании TV Pirveli, журналист и оператор прибыли в село, чтобы осветить акцию протеста местных жителей против присвоения земель местными властями. Когда они начали съемки, на акции появился дядя главы села – некий Гоча Апрасидзе, который начал оскорблять журналистов и хотел запретить им снимать. После чего он напал на съемочную группу и разбил камеру.

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