Нападение на журналистов оппозиционного ТВ в Грузии: обвиняемый задержан

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Грузинские полицейские задержали жителя села Цинцкаро (регион Квемо Картли) по обвинению в нападении на журналистов оппозиционного телеканала TV Pirveli, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Мужчине предъявлены обвинения по двум статьям – "насилие" и "незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста". Максимальное наказание за это преступление подразумевает до двух лет тюремного заключения.

Арестовали обвиняемого в городе Цалка. Следствие установило, что 56-летний Г. А. 30 июня этого года в селе Цинцкаро оскорбил и незаконно вмешался в профессиональную деятельность журналиста и оператора телеканала TV Pirveli.

По данным телекомпании TV Pirveli, журналист и оператор прибыли в село, чтобы осветить акцию протеста местных жителей против присвоения земель местными властями. Когда они начали съемки, на акции появился дядя главы села – некий Гоча Апрасидзе, который начал оскорблять журналистов и хотел запретить им снимать. После чего он напал на съемочную группу и разбил камеру.

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