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Патрульная полиция

Виновному в ДТП на западе Грузии полицейскому грозит до семи лет тюрьмы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2608)
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В деле о ДТП на трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, помимо полицейского, до семи лет лишения свободы грозит и сотруднику дорожной компании, который нарушил нормы безопасности, что и стало причиной аварии

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Обвинение в нарушении правил безопасности дорожного движения, приведшее к гибели человека предъявлено заместителю районного отделения полиции и сотруднику одной из местных компаний Амбролаури на западе Грузии (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Грузии.

Машина патрульной полиции
SPUTNIK / LEVAN AVLABRELI
По делу об убийстве на западе Грузии задержан полицейский

Дело полицейского расследуется по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека", которая предусматривает лишение свободы сроком от четырех до семи лет.

Второй фигурант дела – обвиняется по статье "Нарушение правил безопасности при проведении работ, приведшее к гибели человека". Ему грозит от двух до семи лет.

Следствие установило, что 28 ноября 2020 года, проезжая по трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, у села Уканети Цхалтубского муниципалитета он не справился с управлением и врезался в припаркованный из-за ремонтных работ на дороге фургон. В результате чего погиб водитель фургона.

В ходе следствия также было установлено, что во время дорожных работ на трассе сотрудник компании "Аккорд Джорджия" нарушил правила безопасности проведения работ, что и стало причиной ДТП.

Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок о применении к обвиняемым меры пресечения. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2608)
Теги:
Прокуратура, Полицейский, ДТП, Грузия

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