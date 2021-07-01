Виновному в ДТП на западе Грузии полицейскому грозит до семи лет тюрьмы

В деле о ДТП на трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, помимо полицейского, до семи лет лишения свободы грозит и сотруднику дорожной компании, который нарушил нормы безопасности, что и стало причиной аварии

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Обвинение в нарушении правил безопасности дорожного движения, приведшее к гибели человека предъявлено заместителю районного отделения полиции и сотруднику одной из местных компаний Амбролаури на западе Грузии (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Грузии.

Дело полицейского расследуется по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека", которая предусматривает лишение свободы сроком от четырех до семи лет.

Второй фигурант дела – обвиняется по статье "Нарушение правил безопасности при проведении работ, приведшее к гибели человека". Ему грозит от двух до семи лет.

Следствие установило, что 28 ноября 2020 года, проезжая по трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, у села Уканети Цхалтубского муниципалитета он не справился с управлением и врезался в припаркованный из-за ремонтных работ на дороге фургон. В результате чего погиб водитель фургона.

В ходе следствия также было установлено, что во время дорожных работ на трассе сотрудник компании "Аккорд Джорджия" нарушил правила безопасности проведения работ, что и стало причиной ДТП.

Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок о применении к обвиняемым меры пресечения.

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