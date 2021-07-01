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Сейсмограф в научном центре

Землетрясение произошло на юге Грузии

© photo: Sputnik
Происшествия
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Темы:
Землетрясения в Грузии (68)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210701/252182570/Zemletryasenie-proizoshlo-na-yuge-Gruzii.html

Подземные толчки магнитудой около трех были зафиксированы приблизительно в том же районе в регионе Квемо Картли, что 15, 18 и 25 июня

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3 произошло у села Самеба (регион Квемо Картли) в 24 километрах от города Дманиси (104 километра до Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 13:45 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 9 километров.

Подземные толчки магнитудой 3, 3,3 и 3 балла на этой территории были зафиксированы 15, 18 и 25 июня соответственно.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Темы:
Землетрясения в Грузии (68)
Теги:
Центр сейсмического мониторинга, Землетрясение, Грузия

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