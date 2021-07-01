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Протекающая по ущелью речка Цавкисисцкали в тбилисском Ботаническом саду

В Квемо Картли в реку сбросили сотни пластиковых бутылок – начато следствие

© photo: Sputnik / Alexander Pichugin
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2609)
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Sputnik Грузия
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Личности нарушителей уже установлены, они будут привлечены к административной ответственности, которая предполагает денежный штраф

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Департамент экологического надзора министерства сельского хозяйства и окружающей среды Грузии начал расследование административного правонарушения на основе видео, распространенного в социальной сети, сообщает пресс-служба ведомства.

В видео виден минивэн, заполненный пластиковыми бутылками, которые мужчины сбрасывают прямо в реку. Видео вызвало возмущение пользователей соцсети, которые требовали найти и наказать правонарушителей.

Следствие идет по статье Кодекса административных правонарушений – нарушение режима защиты воды, а также по двум статьям Кодекса управления отходами – загрязнение окружающей среды муниципальными отходами и нарушение порядка и условий регистрации сбора, транспортировки, предварительной обработки и временного хранения отходов или порядка сбора и обработки муниципальных отходов.

Следствие уже установило место правонарушения - Болнисский муниципалитет, регион Квемо Картли. Установлены и личности правонарушителей. 

На данный момент сотрудники регионального управления Департамента экологического надзора Квемо Картли находятся на месте происшествия и оценивают ситуацию.

За загрязнение воды предусмотрен штраф от 200 (63 доллара) до 300 лари (95 долларов). За загрязнение окружающей среды отходами в большом количестве -  две тысячи лари (634 доллара), в случае юридического лица данная сумма составляет шесть тысяч лари (1900 долларов). За сбор или транспортировку отходов без регистрации по установленному правилу правонарушитель наказывается на 1000 лари (316 долларов). 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2609)
Теги:
Мусор, происшествия, Грузия

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