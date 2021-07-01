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Акция протеста противников ЛГБТ в центре столицы Грузии 1июля 2021 года

На акции против ЛГБТ в Тбилиси задержано 11 человек

© Sputnik / STRINGER
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Задержания начались после того, как протестущие попытались перекрыть проезжую часть дороги и оказали сопротивление полиции

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Полиция сообщает об 11 задержанных на акции противников недели в защиту прав ЛГБТ в Тбилиси.

Неделя в защиту прав ЛГБТ, организованная НПО "Тбилиси прайд" началась в четверг с закрытого кинопоказа. Несмотря на то, что место проведения мероприятия скрывалось, противники подобных мероприятий все равно прибыли к месту проведения кинопоказа и пытались прорваться к центральному входу в здание.

Молодежная акция протеста в Грузии
© AFP / VANO SHLAMOV
Патриархия Грузии выступила против мероприятий представителей ЛГБТ

Ситуация накалялась несколько раз. Особо агрессивные участники акции кидали в журналистов, полицию и в здание бутылки и яйца.

Задержания начались после того, как они попытались перекрыть проезжую часть дороги и оказали сопротивление полиции.

По данным представителей МВД Грузии, все задержанные находятся в отделении полиции за административные нарушения.

Между тем, на кинопоказ помимо сторонников "Тбилиси прайд" пришли также зарубежные дипломаты и оппозиционные политики, чтобы поддержать мероприятие.

Защитники прав ЛГБТ запланировали ряд мероприятий с четверга по воскресенье, в понедельник же они планируют пройти маршем в центре Тбилиси.

Против мероприятий в поддержку ЛГБТ открыто выступила Патриархия Грузии, отметив, что "Марш достоинства" не защищает интересы ЛГБТ, а "способствует получению определенных дивидендов для малой группы и искусственному возникновению агрессии против этой группы среди людей".

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Теги:
ЛГБТ-сообщество, полиция, Грузия

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