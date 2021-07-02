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Акция протеста противников ЛГБТ в центре столицы Грузии 1июля 2021 года

Столкновения на акции противников ЛГБТ в Тбилиси – задержаны 20 человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Права человека в Грузии (84)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210702/252190122/Stolknoveniya-na-aktsii-protivnikov-LGBT-v-Tbilisi--zaderzhany-20-chelovek.html

Первое мероприятие в рамках "Недели прайда" в Тбилиси провести в конспиративной обстановке не удалось – участники контракции нашли место его проведения и устроили шумный силовой протест

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. О задержании 20 человек в ходе столкновений противников "Тбилиси прайда" с полицией, которые вчера продолжались до позднего вечера, сообщает МВД Грузии.

Ситуация на месте проведения первого мероприятия в рамках "Недели прайда" обострялась несколько раз. Участники контракции пытались прорваться в зал, где проходил кинопоказ, но не смогли преодолеть кордон полиции. Тогда они начали забрасывать всевозможными предметами тех, кто направлялся на мероприятие. В первые же полчаса были задержаны 11 человек, а концу мероприятия их число увеличилось до 20.

Акция протеста противников ЛГБТ в центре столицы Грузии 1июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
МВД Грузии обеспечит безопасность мероприятий "Тбилиси прайд"

НПО "Тбилиси Прайд" организовала неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая по плану должна завершиться 5 июля в центре столицы "Маршем достоинства".

Против "Тбилиси прайд" выступают консервативные радикальные организации и группы, которые требуют запретить "Марш достоинства".

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Темы:
Права человека в Грузии (84)
Теги:
МВД Грузии, Акция, ЛГБТ, Грузия

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