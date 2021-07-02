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Нищие просят милостыню на улицах

Обвиняемому в торговле людьми в Грузии грозит до 12 лет тюрьмы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1511)
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Sputnik Грузия
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Материальную выгоду 37-летний мужчина получал путем эксплуатации другого человека, принуждая его попрошайничать и присваивая всю выручку

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. По обвинению в торговле людьми задержан 37-летний мужчина в Тбилиси, сообщает МВД Грузии.

Следствие установило, что задержанный с целью получения материальной выгоды систематически эксплуатировал 45-летнего мужчину, вынуждая его попрошайничать.

Потерпевший каждый день просил милостыню, которую обвиняемый присваивал.

МВД распространило запись телефонного разговора обвиняемого с жертвой, в котором тот требует побыстрее собрать для него нужную сумму на наркотики.

Уголовное дело возбуждено по статье "торговля людьми", которая наказывается лишением свободы на срок от семи до 12 лет. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1511)
Теги:
Торговля людьми, МВД Грузии, преступность, Грузия

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