Освобождены почти все задержанные на акции противников ЛГБТ в Тбилиси

Из 24 задержанных только трое предстанут перед судом, который вынесет им решение по предъявленным административным правонарушениям

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Из 23 задержанных в ходе столкновений противников "Тбилиси прайда" с полицией 1 июля, 20 человек освобождены под подписку, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Грузии.

Три человека переведены в изолятор временного содержания. По информации СМИ, судебный процесс по их делу будет назначен в ближайшее время.

Ситуация на месте проведения первого мероприятия в рамках "Недели прайда" в четверг обострялась несколько раз. Участники контракции пытались прорваться в зал, где проходил кинопоказ, но не смогли преодолеть кордон полиции. Тогда они начали забрасывать всевозможными предметами тех, кто направлялся на мероприятие.

В первые же полчаса за "мелкое хулиганство" и "неподчинение полиции" были задержаны 11 человек, а концу мероприятия их число увеличилось до 23.

НПО "Тбилиси Прайд" организовала неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая по плану должна завершиться 5 июля в центре столицы "Маршем достоинства".

Против "Тбилиси прайд" выступают консервативные радикальные организации и группы, которые требуют запретить "Марш достоинства".

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