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Скорая помощь 112 на месте вызова

Трехлетний ребенок выпал с третьего этажа в Кахети: врачи борются за жизнь малыша

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210702/252194474/Trekhletniy-rebenok-vypal-s-tretego-etazha-v-Kakheti-vrachi-boryutsya-za-zhizn-malysha.html

Ребенок получил тяжелые травмы, для оказания полноценной помощи его перевели в столичную больницу

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Трехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа в городе Гурджаани (регион Кахети) на востоке Грузии, сообщает местное телевидение.

Как и при каких обстоятельствах произошел несчастный случай – не уточняется. 

Ребенок получил множество повреждений и был доставлен в районную больницу GeoHospital. Врачи оказали ему первичную помощь, однако состояние ребенка было настолько тяжелым, что его решили перевезти в одну из клиник Тбилиси.

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