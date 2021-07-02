Трехлетний ребенок выпал с третьего этажа в Кахети: врачи борются за жизнь малыша

Ребенок получил тяжелые травмы, для оказания полноценной помощи его перевели в столичную больницу

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Трехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа в городе Гурджаани (регион Кахети) на востоке Грузии, сообщает местное телевидение.

Как и при каких обстоятельствах произошел несчастный случай – не уточняется.

Ребенок получил множество повреждений и был доставлен в районную больницу GeoHospital. Врачи оказали ему первичную помощь, однако состояние ребенка было настолько тяжелым, что его решили перевезти в одну из клиник Тбилиси.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале