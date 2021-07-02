Загрязнение реки пластиковыми бутылками в Квемо Картли – виновный задержан

Уголовное дело возбуждено по видео, распространенном в соцсети, виновному грозит до одного года тюремного заключения

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. По обвинению в загрязнении окружающей среды в Болниси (регион Квемо Картли) задержан 20-летний молодой человек, сообщается на сайте МВД Грузии.

Следствие установило, что обвиняемый 30 июня сбросил в реку Кциа в Болнисском муниципалитете большое количество пластиковых бутылок.

Подтверждающее факт видео было распространено в разных социальных сетях.

На кадрах виден минивэн, заполненный пластиковыми бутылками, которые мужчины сбрасывают прямо в реку. Видео вызвало возмущение пользователей соцсети, которые требовали найти и наказать правонарушителей.

Полиции удалось найти преступника в кратчайшие сроки.

Уголовное дело возбуждено по статье "загрязнение воды", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

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