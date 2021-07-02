Загрязнение реки пластиковыми бутылками в Квемо Картли – виновный задержан

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. По обвинению в загрязнении окружающей среды в Болниси (регион Квемо Картли) задержан 20-летний молодой человек, сообщается на сайте МВД Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый 30 июня сбросил в реку Кциа в Болнисском муниципалитете большое количество пластиковых бутылок.
Подтверждающее факт видео было распространено в разных социальных сетях.
На кадрах виден минивэн, заполненный пластиковыми бутылками, которые мужчины сбрасывают прямо в реку. Видео вызвало возмущение пользователей соцсети, которые требовали найти и наказать правонарушителей.
Полиции удалось найти преступника в кратчайшие сроки.
Уголовное дело возбуждено по статье "загрязнение воды", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.
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