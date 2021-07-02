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Задержание преступника

Женщина с ОВЗ обвинила соседа в сексуальном насилии – что произошло в Кахети?

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1512)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210702/252195653/Zhenschina-s-OVZ-obvinila-soseda-v-seksualnom-nasilii--chto-proizoshlo-v-Kakheti.html

Мужчина, обвиняемый в сексуальном преступлении, уже задержан, в случае доказательства вины, ему грозит до 14 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 2 июk — Sputnik. Женщина с ограниченными возможностями обвинила своего соседа в сексуальном насилии, сообщает телекомпания Rustavi 2.

Случай произошел в Кахети в Гурджаанском муниципалитете. 33-летняя женщина рассказывает, сосед, будучи в нетрезвом состоянии, ворвался к ней в дом, силой отвел к себе, велел раздеться и пытался изнасиловать.

Здание прокуратуры Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
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В полицию о случившемся сообщила мать женщины. Правоохранители задержали мужчину в то время, когда женщина еще находилась в его доме. Пострадавшей уже провели экспертизу. Ее интересы защищает юрист Центра прав человека.

Следствие идет по статье УК Грузии – попытка изнасилования. 41-летнему мужчине грозит лишение свободы до 14 лет. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1512)
Теги:
Кахети, Насилие, Грузия

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