Женщина с ОВЗ обвинила соседа в сексуальном насилии – что произошло в Кахети?

Мужчина, обвиняемый в сексуальном преступлении, уже задержан, в случае доказательства вины, ему грозит до 14 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 2 июk — Sputnik. Женщина с ограниченными возможностями обвинила своего соседа в сексуальном насилии, сообщает телекомпания Rustavi 2.

Случай произошел в Кахети в Гурджаанском муниципалитете. 33-летняя женщина рассказывает, сосед, будучи в нетрезвом состоянии, ворвался к ней в дом, силой отвел к себе, велел раздеться и пытался изнасиловать.

В полицию о случившемся сообщила мать женщины. Правоохранители задержали мужчину в то время, когда женщина еще находилась в его доме. Пострадавшей уже провели экспертизу. Ее интересы защищает юрист Центра прав человека.

Следствие идет по статье УК Грузии – попытка изнасилования. 41-летнему мужчине грозит лишение свободы до 14 лет.

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