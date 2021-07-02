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Скорая помощь 112 на улицах Батуми, Аджария

Поезд сбил пожилую женщину в Батуми

© Sputnik / Seyran Baroyan
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2612)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210702/252197290/Poezd-sbil-pozhiluyu-zhenschinu-v-Batumi.html

Пенсионерке на месте оказали неотложную помощь, а затем отправили в больницу, но спасти ее не удалось

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Поезд сбил в черноморском городе Батуми 80-летнюю женщину.

По информации телеканала Mtavari, женщине сразу оказали помощь и отвезли в больницу, но спасти ее не удалось.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил движения железнодорожного транспорта или его эксплуатации".

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Темы:
Происшествия в Грузии (2612)
Теги:
происшествия, Грузия

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