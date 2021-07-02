Поезд сбил пожилую женщину в Батуми

Происшествия
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Пенсионерке на месте оказали неотложную помощь, а затем отправили в больницу, но спасти ее не удалось
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Поезд сбил в черноморском городе Батуми 80-летнюю женщину.
По информации телеканала Mtavari, женщине сразу оказали помощь и отвезли в больницу, но спасти ее не удалось.
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил движения железнодорожного транспорта или его эксплуатации".
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