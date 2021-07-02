Поезд сбил пожилую женщину в Батуми

Пенсионерке на месте оказали неотложную помощь, а затем отправили в больницу, но спасти ее не удалось

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Поезд сбил в черноморском городе Батуми 80-летнюю женщину.

По информации телеканала Mtavari, женщине сразу оказали помощь и отвезли в больницу, но спасти ее не удалось.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил движения железнодорожного транспорта или его эксплуатации".

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале