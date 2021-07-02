Пожар и ураган в Рустави

В городе ураган повалил деревья, которые повредили газовые трубы у нескольких домов, а на окраине горит трава на поле

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Около города Рустави, в 30 километрах от Тбилиси, горит поле, а в самом городе проблемы из-за сильного ветра.

По информации телеканала Formula, рядом с городом загорелась трава. На месте мобилизованы пожарные бригады, которые пытаются локализовать огонь.

Между тем, в самом городе создал проблемы бушующий ветер. В городе ураган повалил деревья, которые повредили газовые трубы у нескольких домов. Сейчас на месте работают специалисты газораспределительной кампании.

Информации о жертвах не сообщается.

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