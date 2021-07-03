Сильный ветер создал проблемы в Кахети

Помимо жилых домов, ветры повалили многолетние деревья в муниципалитетах Лагодехи и Кварели, временно нарушив движение на центральной трассе

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Сильный ветер в восточной части Грузии – Кахети – повредил крыши домов, несколько деревень остались без света, сообщает телеканал Imedi.

Сильный ветер повредил около 20 домов в нескольких деревнях Лагодехского муниципалитета. С утра представители местной службы инфраструктуры мэрии посетили все дома пострадавших семей. Работники еще изучают степень ущерба, после чего будут помогать населению индивидуально.

В результате плохой погоды прошлой ночью в нескольких деревнях муниципалитета также отключилось электричество. Причиной тому стали поврежденные линии электропередач. Сейчас электроснабжение деревень частично восстановлено. С утра техническая служба "Энерго Про Джорджия" находится в зоне стихии и занимается восстановлением поврежденных сетей.

Помимо жилых домов, ветры повалили многолетние деревья в муниципалитетах Лагодехи и Кварели, временно нарушив движение на центральной трассе, но все соответствующие службы немедленно начали расчистку дороги и возобновили движение на этом участке дороги.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.