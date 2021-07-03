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Патрульная полиция

Напавшего на журналистов оппозиционного канала на востоке Грузии отпустили под залог

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Съемочная группа оппозиционной телекомпании пыталась снять сюжет о протесте местного населения, когда обвиняемый напал на журналистов и запретил им снимать

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Районный суд Тетрицкаро освободил под залог 10 тысяч лари жителя села Цинцкаро (регион Квемо Картли), обвиняемого в нападении на журналистов оппозиционного телеканала TV Pirveli, сообщает Первый канал.

Мужчина обвинялся по двум статьям УК Грузии "насилие" и "незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста". Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

По данным телекомпании TV Pirveli, журналист и оператор прибыли в село, чтобы осветить акцию протеста местных жителей против присвоения земель местными властями. Когда они начали съемки, на акции появился дядя главы села – некий Гоча Апрасидзе, который начал оскорблять журналистов и хотел запретить им снимать. После чего он напал на съемочную группу и разбил камеру.

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