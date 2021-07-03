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Пожарные спасатели на месте ЧП

Новый очаг пожара на востоке Грузии: к тушению подключили вертолеты

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Rustavi2 – Рустави 2 грузинское онлайн ТВ (214)
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Sputnik Грузия
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Сложный рельеф не позволяет пожарным подойти близко к пожару, поэтому им пришлось задействовать вертолеты

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Новый очаг пожара вспыхнул в Национальном парке Вашловани в Кахети, к тушению подключились вертолеты, сообщает телеканал Rustavi 2.

По имеющейся информации, из-за труднопроходимого участка пожарные не могут подойти к месту возгорания.

Пожар в заповеднике Вашловани
photo: Emergency Management Service / FB
Пожар в Национальном заповеднике на востоке Грузии ликвидирован

В эти минуты пожар тушат два вертолета пограничной полиции Грузии.

Это уже второй пожар в Национальном парке за последние три дня. В четверг после удара молнии огонь уничтожил семь гектаров леса.

Национальный парк Вашловани расположен в восточной части Кахети в районе Дедоплисцкаро. Общая площадь Вашлованского заповедника и трех природных памятников составляет 35,1 тысячи гектаров. Он расположен на высоте от 300 до 600 метров над уровнем моря.

Эти территории получили название "Вашловани" ("вашли" на грузинском означает яблоко) из-за естественной схожести ладанных деревьев с яблоневыми и ассоциативности с фруктовыми садами.

В Вашловани растут до 700 видов растений, среди которых много редких видов, в том числе семь видов орхидей, ирис иберийский (грузинский), тюльпан Эйхлера и дикая лоза.

Пожарные спасатели на месте ЧП
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Пожар и ураган в Рустави

Не менее разнообразна и фауна парка – здесь обитают 62 вида млекопитающих, 135 видов птиц, 30 видов пресмыкающихся, 16 разновидностей рыб и четыре вида амфибий.

На крутых глиняных плато Вашловани гнездятся огромные колонии ласточек. Место их обитания называют "Городом ласточек". На территории Вашловани зафиксировано 700 видов насекомых, большинство из которых – бабочки (109 видов).

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Темы:
Rustavi2 – Рустави 2 грузинское онлайн ТВ (214)

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