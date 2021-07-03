Авария неподалеку от Тбилиси: трайлер упал на железную дорогу

Прибывшим на место пожарным удалось быстро потушить огонь и освободить железнодорожные пути

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. ДТП произошло неподалеку от Тбилиси – на трассе Рустави-Лило трайлер вылетел с моста, упал на железнодорожные пути и загорелся, передает телеканал "Мтавари архи".

По данным телеканала, водитель погиб на месте. Прибывшим на место пожарным удалось быстро потушить огонь и освободить железную дорогу.

Точная причина ДТП не известна. По предварительным данным, водитель не смог справится с управлением.

Полиция по факту возбудила уголовное дело по статье "нарушение безопасности движения или эксплуатации транспорта".

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