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Авария неподалеку от Тбилиси: трайлер упал на железную дорогу

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Mtavari Arkhi – Главный канал грузинское онлайн ТВ (23)
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Sputnik Грузия
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Прибывшим на место пожарным удалось быстро потушить огонь и освободить железнодорожные пути

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. ДТП произошло неподалеку от Тбилиси – на трассе Рустави-Лило трайлер вылетел с моста, упал на железнодорожные пути и загорелся, передает телеканал "Мтавари архи".

По данным телеканала, водитель погиб на месте. Прибывшим на место пожарным удалось быстро потушить огонь и освободить железную дорогу.

Точная причина ДТП не известна. По предварительным данным, водитель не смог справится с управлением.

Полиция по факту возбудила уголовное дело по статье "нарушение безопасности движения или эксплуатации транспорта". 

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Темы:
Mtavari Arkhi – Главный канал грузинское онлайн ТВ (23)

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