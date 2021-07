Пожар в Национальном парке Вашловани на востоке Грузии локализован

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Пожар на территории Национального парка Вашловани в Кахети на востоке Грузии удалось локализовать - последние данные сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Тушение пожара, который возник накануне, было возобновлено этим утром. На месте мобилизовано 50 бригад пожарных и рейнджеров, задействован один вертолет пограничной полиции, сообщают в ведомстве.

Сейчас ведутся работы по ликвидации пожара.