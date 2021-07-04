Молодой мужчина в Тбилиси спас подростка, но сам утонул

Накануне в столичном районе Ортачала мужчина прыгнул в реку, спас 14-летнюю девушку, но сам выплыть не смог

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Тело молодого мужчины до 35 лет спасатели извлекли из реки Мтквари (Кура) в Тбилиси.

Как сообщает телекомпания Rustavi2, накануне в столичном районе Ортачала мужчина прыгнул в реку, чтобы спасти 14-летнюю девушку. С его помощью девушке удалось выплыть, а мужчина утонул.

Поиски пропавшего велись со вчерашнего дня.

По данным МВД Грузии, расследование начато по статье Уголовного кодекса Грузии "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти.

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