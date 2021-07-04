Пожар в Национальном парке на востоке Грузии уничтожил четыре гектара леса

На месте работали 50 бригад пожарных и рейнджеров, были привлечены два вертолета пограничной полиции

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Пожар на территории Национального парка Вашловани в Кахети на востоке Грузии ликвидирован, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Тушение пожара, который возник накануне, было возобновлено этим утром. На месте работали 50 бригад пожарных и рейнджеров, были привлечены два вертолета пограничной полиции.

Как отмечается в распространенном заявлении, огонь уничтожил четыре гектара леса.

Наряду с пожарными-спасателями на месте приступили к работе рейнджеры Агентства охраняемых территорий.

"В результате слаженной работы служб на данный момент открытых очагов возгорания на месте не наблюдается. Пожар уже полностью потушен. Никто не пострадал", - говорится в заявлении.

Это уже второй пожар в Национальном парке за последние три дня. В четверг после удара молнии огонь уничтожил семь гектаров леса.

Национальный парк Вашловани расположен в восточной части Кахети в районе Дедоплисцкаро. Общая площадь Вашлованского заповедника и трех природных памятников составляет 35,1 тысячи гектаров. Он расположен на высоте от 300 до 600 метров над уровнем моря.

В Вашловани растут до 700 видов растений, среди которых много редких видов, в том числе семь видов орхидей, ирис иберийский (грузинский), тюльпан Эйхлера и дикая лоза.

Не менее разнообразна и фауна парка – здесь обитают 62 вида млекопитающих, 135 видов птиц, 30 видов пресмыкающихся, 16 разновидностей рыб и четыре вида амфибий.

На крутых глиняных плато Вашловани гнездятся огромные колонии ласточек. Место их обитания называют "Городом ласточек". На территории Вашловани зафиксировано 700 видов насекомых, большинство из которых – бабочки (109 видов).

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