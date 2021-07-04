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Патрульная полиция

Мужчина топором повредил церковный инвентарь и машину полиции на западе Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2616)
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Задержанный ворвался в церковь и топором повредил инвентарь, а затем добрался до полицейской машины

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Мужчина в центре Озургети (регион Гурия, Западная Грузия) ударил топором полицейскую машину, сообщили Sputnik Грузия в МВД Грузии.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Полицейского избили на востоке Грузии

По данным ведомства, нарушитель задержан. Уголовное дело возбуждено по статье "повреждение или уничтожение чужой вещи".

По данным местных СМИ, прохожие заметили на улице мужчину лет 50, бегущего с топором. Он выкрикивал угрозы в адрес горожан. Полиция попыталась остановить его, после чего мужчина ударил топором патрульную машину несколько раз.

Сообщается, что ранее задержанный ворвался в церковь и топором повредил инвентарь. К счастью, никто не пострадал.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2616)

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