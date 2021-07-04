Мужчина топором повредил церковный инвентарь и машину полиции на западе Грузии

Задержанный ворвался в церковь и топором повредил инвентарь, а затем добрался до полицейской машины

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Мужчина в центре Озургети (регион Гурия, Западная Грузия) ударил топором полицейскую машину, сообщили Sputnik Грузия в МВД Грузии.

По данным ведомства, нарушитель задержан. Уголовное дело возбуждено по статье "повреждение или уничтожение чужой вещи".

По данным местных СМИ, прохожие заметили на улице мужчину лет 50, бегущего с топором. Он выкрикивал угрозы в адрес горожан. Полиция попыталась остановить его, после чего мужчина ударил топором патрульную машину несколько раз.

Сообщается, что ранее задержанный ворвался в церковь и топором повредил инвентарь. К счастью, никто не пострадал.

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