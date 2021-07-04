Подросток утонул в Черном море в Аджарии

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Спасатели извлекли из Черного моря в Батуми тело подростка, который утонул во время купания, сообщает Аджарское телевидение.
Случай произошел сегодня в первой половине дня недалеко от морского вокзала. Согласно распространившейся информации, несовершеннолетний находился в зоне, где запрещено купание.
В течение нескольких часов поиски несовершеннолетнего продолжали бригады спасателей и водолазы. Тело им удалось извлечь некоторое время назад.
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