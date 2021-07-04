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Набережная Батуми - пальмы и здание морского вокзала

Подросток утонул в Черном море в Аджарии

© Sputnik / Seyran Baroyan
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210704/252208602/Podrostok-utonul-v-Chernom-more-v-Adzharii.html

Несовершеннолетний находился в зоне недалеко от Батумского морского вокзала, где запрещено купание

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Спасатели извлекли из Черного моря в Батуми тело подростка, который утонул во время купания, сообщает Аджарское телевидение.

Район Исани и набережная реки Кура. Вид на город Тбилиси в солнечный день
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Молодой мужчина в Тбилиси спас подростка, но сам утонул

Случай произошел сегодня в первой половине дня недалеко от морского вокзала. Согласно распространившейся информации, несовершеннолетний находился в зоне, где запрещено купание.

В течение нескольких часов поиски несовершеннолетнего продолжали бригады спасателей и водолазы. Тело им удалось извлечь некоторое время назад.

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