Подросток утонул в Черном море в Аджарии

Несовершеннолетний находился в зоне недалеко от Батумского морского вокзала, где запрещено купание

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Спасатели извлекли из Черного моря в Батуми тело подростка, который утонул во время купания, сообщает Аджарское телевидение.

Случай произошел сегодня в первой половине дня недалеко от морского вокзала. Согласно распространившейся информации, несовершеннолетний находился в зоне, где запрещено купание.

В течение нескольких часов поиски несовершеннолетнего продолжали бригады спасателей и водолазы. Тело им удалось извлечь некоторое время назад.

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