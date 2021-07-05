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Арестованный в наручниках

Махинация с акцизными марками – в Грузии задержали двух граждан Турции

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1513)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210705/252210186/Makhinatsiya-s-aktsiznymi-markami---v-Gruzii-zaderzhali-dvukh-grazhdan-Turtsii.html

Следствие установило, что турки успели сбыть в Тбилиси 86 373 фальшивые акцизные марки на табачные изделия за 25 тысяч долларов

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. За подделку и реализацию фальшивых акцизных марок в Грузии задержаны двое граждан Турции, сообщает Следственная служба Минфина Грузии.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Следственной службы задержали двух граждан Турции, которые обвиняются в реализации фальшивых акцизных марок в крупном размере.

Следствие установило, что обвиняемые сбыли 86 373 фальшивые акцизные марки на табачные изделия в Тбилиси за 25 тысяч долларов. Им грозит лишение свободы от девяти до 12 лет. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1513)
Теги:
Турция, преступность, Грузия

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