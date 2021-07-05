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Река Ингури

В реке Ингури на западе Грузии ищут пропавшего мужчину

© Sputnik / Levan Avlabreli
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2617)
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В реке спасатели и водолазы второй день ищут 50-летнего водителя маршрутки, которая сорвалась с моста в Ингури

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Грузинские спасатели второй день ищут водителя маршрутки, сорвавшейся в реку Ингури в высокогорной Сванети, сообщает телеканал Rustavi 2.

По информации телеканала, ДТП произошло накануне днем в районе села Хаиши Местийского муниципалитета.

Согласно распространенной информации, водитель двигался на большой скорости по горной дороге, не справился с управлением, и машина сорвалась с моста в реку. По предварительным данным, в микроавтобусе он находился один.

Известно, что 50-летний водитель – местный житель, уроженец села Идлиани. Он занимался пассажирскими перевозками по маршруту Тбилиси-Местия.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Накануне мужчину безрезультатно искали и водолазы. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2617)
Теги:
Сванети, происшествия, Грузия

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