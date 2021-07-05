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Противники ЛГБТ сообщества и Тбилиси прайда у здания парламента Грузии 5 июля 2021 года

Один из пострадавших на акции в Тбилиси журналистов госпитализирован

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Права человека в Грузии (90)
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Sputnik Грузия
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Агрессивно вышедшие на улицу люди настроены не только против "Марша достоинства" и его участников, но и против журналистов – нападению подверглись съемочные группы нескольких телеканалов

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Оператор Первого канала Илья Твалиашвили, пострадавший во время акции на проспекте Руставели в Тбилиси, доставлен в клинику New Hospitals.

В настоящее время Твалиашвили находится под наблюдением врачей.

Противники ЛГБТ сообщества и Тбилиси прайда у здания парламента Грузии 5 июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
МВД Грузии призвало не выходить с "Маршем достоинства" на улицу

Как сообщили СМИ в клинике, после обследований станет известно, какие именно травмы получил оператор.

На проспекте Руставели противники "Тбилиси прайд" напали на представителей СМИ, в результате чего пострадал оператор Первого канала Илья Твалиашвили. Агрессивно настроенные участники протеста мешали журналистам работать и забрасывали съемочные группы бутылками, камнями и палками. Нападению подверглись также журналисты других телеканалов. Их из эпицентра противостояния пришлось выводить полиции.

По данным МВД Грузии, в связи с нападением на журналистов начато следствие по двум статьям Уголовного кодекса – насилие в отношении представителей СМИ и воспрепятствование их профессиональной деятельности.

Сегодня же премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал нецелесообразным проведение "Марша достоинства" в Тбилиси, поскольку он содержит угрозу гражданского противостояния. 

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Темы:
Права человека в Грузии (90)
Теги:
ЛГБТ, Акция, Грузия

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