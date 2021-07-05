"Тбилиси прайд" сорван: есть задержанные и пострадавшие

Протестующие закидали журналистов бутылками и палками, полиция задержали несколько человек

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Полиция задержала несколько человек на акции в парке "9 Апреля" в центре Тбилиси, где собрались противники проведения "Марша достоинства", сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Несмотря на то, что несколько минут назад организаторы "марша" отменили мероприятие, столкновения на месте продолжаются.

Демонстранты агрессивно настроены против представителей СМИ и не дают им возможности работать на акции. Протестующие закидали журналистов бутылками и палками. По данным телеканала Rustavi 2, пострадали 15 журналистов.

На месте мобилизована полиция, которая пытается разрядить ситуацию.

НПО "Тбилиси Прайд" организовала неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая по плану должна завершиться 5 июля в центре столицы "Маршем достоинства". Против "Тбилиси Прайд" выступают консервативные радикальные организации и группы, которые требуют запретить "Марш достоинства".

Выступают против мероприятий и консервативные радикальные организации, которые требуют их запретить, в противном случае они собираются своими силами сорвать мероприятие.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает нецелесообразным проведение "Марша достоинства" в Тбилиси. А МВД распространило заявление с призывом к организаторам "Тбилиси прайда" не проводить запланированный в центре Тбилиси "Марш достоинства" в открытом пространстве.

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