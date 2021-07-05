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Туристы с рюкзаками идут по одной из тбилисских улиц

В центре Тбилиси совершено нападение на иностранца с серьгой - виновный задержан

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1515)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210705/252217890/V-tsentre-Tbilisi-soversheno-napadenie-na-inostrantsa-s-sergoy---vinovnyy-zaderzhan.html

Напавшему 32 года, по словам родных, у него проблемы с психикой, его адекватность установит судебно-медицинская экспертиза, а сейчас он обвиняемый в попытке преднамеренного убийства

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. По обвинению в попытке умышленного убийства сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину в Тбилиси по горячим следам, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

По данным следствия, задержанный внезапно напал на иностранного гражданина и ранил ножом. Случай произошел 5 июня на улице Хетагурова в центре столицы.

Бригада скорой медицинской помощи доставила раненого в больницу, а напавшего на него полиция задержала на месте.

Как написали в Facebook очевидцы, у иностранца, который гулял по городу, была серьга и, видимо, это стало раздражителем для напавшего на него человека. Произошло это на фоне массовых беспорядков, учиненных противниками ЛГБТ.

По разъяснению членов семьи задержанного, у него проблемы с психикой. Полиция изъяла нож в качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело возбуждено по факту попытки умышленного убийства. Задержанному грозит лишение свободы сроком от семи до 15 лет. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1515)
Теги:
преступность, Грузия

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