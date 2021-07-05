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Тушение лесного пожара

В Национальном парке Вашловани на востоке Грузии тушат третий за неделю пожар

photo: press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2618)
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Возгорание в Вашлованском заповеднике снова возникло в труднодоступном месте, туда уже направлены пожарные и рейнджеры

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Пожар возник на территории Национального парка Вашловани в Кахети, сообщили Sputnik в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным Службы, горит нижний ярус леса. Это третий случай возгорания за последнюю неделю в этом заповеднике.

Из-за труднопроходимой местности спецтехника не может подъехать к месту возгорания. Туда направлены бригады пожарных с подручными средствами и местные рейджеры.

Тушение лесного пожара
photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
Пожар в Национальном парке на востоке Грузии уничтожил четыре гектара леса

Причина пожара и площадь территории, охваченной огнем, пока не установлены.

Национальный парк Вашловани расположен в восточной части Кахети в районе Дедоплисцкаро. Общая площадь Вашлованского заповедника и трех природных памятников составляет 35,1 тысячи гектаров. Он расположен на высоте от 300 до 600 метров над уровнем моря.

В Вашловани растут до 700 видов растений, среди которых много редких видов, в том числе семь видов орхидей, ирис иберийский (грузинский), тюльпан Эйхлера и дикая лоза.

Не менее разнообразна и фауна парка – здесь обитают 62 вида млекопитающих, 135 видов птиц, 30 видов пресмыкающихся, 16 разновидностей рыб и четыре вида амфибий.

На крутых глиняных плато Вашловани гнездятся огромные колонии ласточек. Место их обитания называют "Городом ласточек". На территории Вашловани зафиксировано 700 видов насекомых, большинство из которых – бабочки (109 видов). 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2618)

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