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Задержание преступника - наручники одевают на руки

Бывшего зампрокурора одного из районов Тбилиси обвиняют во взяточничестве

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1515)
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Следствие установило, что прокурор и его заместитель вымогали 50 тысяч лари за оформление процессуального соглашения с обвиняемым в наркопреступлении

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Бывший заместитель прокурора Дидубе-Чугуретского района Тбилиси задержан по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает Генпрокуратура Грузии.

Речь идет о продолжении следствия по делу прокурора Дидубе-Чугуретской районной прокуратуры Д.Ш., который был привлечен к уголовной ответственности за взяточничество в особо крупном размере 7 марта 2020 года.

Обвиняемый был признан виновным Тбилисским городским судом 9 ноября 2020 года и приговорен к 11 годам лишения свободы.

В результате продолжающегося следствия с целью выявления других причастных к преступлению лиц, удалось выяснить, что в феврале 2020 года бывший заместитель прокурора Дидубе-Чугурети Тбилиси вместе со своим непосредственным начальником потребовали от обвиняемого в наркопреступлении взятку в 50 тысяч лари (15 тысяч 840 долларов) за оформление с ним процессуального соглашения. Часть этой суммы им была выплачена.

5 июля этого года Г.В. было предъявлено обвинение по статье "получение взятки в особо крупном размере", что подразумевает наказание в виде лишения свободы от 11 до 15 лет. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1515)
Теги:
Взятка, Прокуратура, Грузия

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