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Акция противников Марша достоинства и ЛГБТ сообщества 5 июля 2021 года

В Тбилиси пытались взорвать офис неправительственной организации - СМИ

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2619)
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Sputnik Грузия
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Взрывное устройство было брошено во двор офиса, где совещались представители нескольких неправительственных организаций, в том числе "Тбилиси прайд", и журналисты

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Неизвестные бросили взрывное устройство в здание, где совещались представители неправительственной организации "Тбилиси – прайд", защищающей права ЛГБТ-сообщества, других НПО и журналисты, сообщает телекомпания ТВ Пирвели.

По словам журналиста телеканала, который находился на месте событий, неизвестные бросили взрывное устройство во двор здания. Пострадала одна девушка.

Акция противников Марша достоинства и ЛГБТ сообщества 5 июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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На место прибыли бригада скорой помощи и полиция. Девушке оказали медицинскую помощь. 

Радикально настроенные группировки в течение целого дня преследовали представителей ЛГБТ-сообщества и их защитников, физически расправляясь с неугодными, а заодно и с журналистами.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2619)
Теги:
Взрыв, Грузия

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