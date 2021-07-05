В Тбилиси пытались взорвать офис неправительственной организации - СМИ

Взрывное устройство было брошено во двор офиса, где совещались представители нескольких неправительственных организаций, в том числе "Тбилиси прайд", и журналисты

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Неизвестные бросили взрывное устройство в здание, где совещались представители неправительственной организации "Тбилиси – прайд", защищающей права ЛГБТ-сообщества, других НПО и журналисты, сообщает телекомпания ТВ Пирвели.

По словам журналиста телеканала, который находился на месте событий, неизвестные бросили взрывное устройство во двор здания. Пострадала одна девушка.

На место прибыли бригада скорой помощи и полиция. Девушке оказали медицинскую помощь.

Радикально настроенные группировки в течение целого дня преследовали представителей ЛГБТ-сообщества и их защитников, физически расправляясь с неугодными, а заодно и с журналистами.

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