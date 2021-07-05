20:38 05 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7375
  • 100 RUB4.2920
  • USD3.1593
Поиск
Акция противников Марша достоинства и ЛГБТ сообщества 5 июля 2021 года

Более 40 журналистов пострадали во время акции противников ЛГБТ в Тбилиси

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
51 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/05/252217496.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210705/252220492/Bolee-40-zhurnalistov-postradali-vo-vremya-aktsii-protivnikov-LGBT-v-Tbilisi.html

Пострадали операторы, журналисты, фотографы, некоторые из пострадавших были доставлены в больницу с тяжелыми травмами

ТБИЛИСИ, 5 июл - Sputnik. Список журналистов, пострадавших сегодня в Тбилиси во время беспорядков, в которые переросла акция противников ЛГБТ, растет. В нем уже 48 человек - представители как оппозиционных каналов, так и нейтральных. Часть из них остаются в больницах с тяжелыми травмами.

Гендиректор Общественного телевидения Тинатин Бердзенишвили сообщила, что оператор Первого канала получил травму головы, у него также поврежден глаз.

Каха Каладзе
photo : Government of Georgia / FB
Журналисты неприкосновенны даже в самых горячих точках - Каха Каладзе

"Меня пугает, что в последнее время насилие в отношении СМИ стало определенной нормой, и еще больше меня пугает, что не расследовано ни одно дело и виновные не наказаны. Думаю, что все это дошло до какой-то красной линии", — заявила Бердзенишвили.

Акцию «Марш солидарности» в защиту прав ЛГБТК-сообщества сегодня вечером планировала провести НПО «Тбилиси прайд» и поддерживающие их активисты. Однако уже с 11 утра, задолго до запланированного марша, на проспекте Руставели началась контракция.

Агрессивные противники прайда избили журналистов, мешали работать представителям СМИ, повредили аппаратуру, напали на офисы гражданских и ЛГБТК-активистов.

Разбитый автомобиль. Акция противников Марша достоинства и ЛГБТ сообщества 5 июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Грузинские телеканалы призывают власти защитить журналистов

В итоге проведение марша решено было отменить.

Позором грузинского общества назвал мэр Тбилиси Каха Каладзе нападение, которому подверглись журналисты со стороны радикально настроенных группировок.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе также назвал агрессию против журналистов неприемлемой и заявил, что полиция не смогла оперативно отреагировать на все случаи насилия из-за большого числа участников акции.

В свою очередь оппозиционные партии возложили ответственность на премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за происходящее в Тбилиси.

МВД Грузии по фактам нападения на журналистов возбудило уголовное дело по статьям – "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и "Насилие".

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве
Уход мастера: умер автор фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов - видео
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться