Более 40 журналистов пострадали во время акции противников ЛГБТ в Тбилиси

Пострадали операторы, журналисты, фотографы, некоторые из пострадавших были доставлены в больницу с тяжелыми травмами

ТБИЛИСИ, 5 июл - Sputnik. Список журналистов, пострадавших сегодня в Тбилиси во время беспорядков, в которые переросла акция противников ЛГБТ, растет. В нем уже 48 человек - представители как оппозиционных каналов, так и нейтральных. Часть из них остаются в больницах с тяжелыми травмами.

Гендиректор Общественного телевидения Тинатин Бердзенишвили сообщила, что оператор Первого канала получил травму головы, у него также поврежден глаз.

"Меня пугает, что в последнее время насилие в отношении СМИ стало определенной нормой, и еще больше меня пугает, что не расследовано ни одно дело и виновные не наказаны. Думаю, что все это дошло до какой-то красной линии", — заявила Бердзенишвили.

Акцию «Марш солидарности» в защиту прав ЛГБТК-сообщества сегодня вечером планировала провести НПО «Тбилиси прайд» и поддерживающие их активисты. Однако уже с 11 утра, задолго до запланированного марша, на проспекте Руставели началась контракция.

Агрессивные противники прайда избили журналистов, мешали работать представителям СМИ, повредили аппаратуру, напали на офисы гражданских и ЛГБТК-активистов.

В итоге проведение марша решено было отменить.

Позором грузинского общества назвал мэр Тбилиси Каха Каладзе нападение, которому подверглись журналисты со стороны радикально настроенных группировок.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе также назвал агрессию против журналистов неприемлемой и заявил, что полиция не смогла оперативно отреагировать на все случаи насилия из-за большого числа участников акции.

В свою очередь оппозиционные партии возложили ответственность на премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за происходящее в Тбилиси.

МВД Грузии по фактам нападения на журналистов возбудило уголовное дело по статьям – "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и "Насилие".

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