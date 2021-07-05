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Акция противников Марша достоинства и ЛГБТ сообщества 5 июля 2021 года

МВД Грузии расследует факты нападения на журналистов и офисы организаций в Тбилиси

© Sputnik / STRINGER
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Расследование ведется по двум статьям - "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и "насилие"

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. МВД Грузии сообщило о задержании восьми человек за административные правонарушения в ходе беспорядков в понедельник в центре Тбилиси.

Расследование ведется по фактам насилия в отношении 55 человек, из которых 53 - журналисты, говорится в заявлении.

Акция противников Марша достоинства и ЛГБТ сообщества 5 июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Более 40 журналистов пострадали во время акции противников ЛГБТ в Тбилиси

Расследование ведется по двум статьям - "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и "насилие". Наказание по этим статьям - от штрафов до двух лет тюрьмы.

МВД Грузии также сообщает, что по фактам нападений на офисы общественных организаций возбуждено уголовное дело по статье - "повреждение или уничтожение чужого имущества ". Виновным грозит от года до трех лет тюрьмы, штраф или общественно полезные работы.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала МВД провести своевременное и эффективное расследование. Она заявила, что безнаказанность за подобные насильственные факты в предыдущие годы поощрила сегодняшних участников акции.

Грузинские танцы. Акция противников Марша достоинства и ЛГБТ сообщества 5 июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Насилие неприемлемо - президент Грузии выступила с заявлением

«Хочу обратиться в МВД, немедленно, сегодня же приступить к расшифровке распространившихся видеоматериалов и идентифицировать тех людей, которые совершали насилие в отношении мирных граждан, журналистов. В ближайшее время предоставить информацию о мерах, проведенных для идентификации этих людей и привлечения к ответственности", - говорится в заявлении.

Большинство телеканалов отозвали свои съемочные группы и обвинили власти в бездействии.

Пострадавших журналистов в больнице навестила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила, что "это не та Грузия, которую я знаю, это и не грузинские традиции, не вера, и не то будущее, которого мы хотим для этой страны".

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