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Набережная в Батуми. Бульвар. Кафе и Магазины

Грузия – единственное место, где армяне и азербайджанцы живут дружно – Ван Байбурт

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Потасовка в Батуми между приезжими азербайджанцами и подростками из Самцхе-Джавахети началась из-за фразы "Чей Карабах", заявил экс-депутат

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Детали произошедшего в Батуми ранения 17-летнего подростка – этнического армянина из Самцхе-Джавахети, рассказал Sputnik Грузия бывший депутат и советник третьего президента Грузии Ван Байбурт.

По словам эксперта, потасовка в Батуми между приезжими азербайджанцами и подростками из Самцхе-Джавахети началась из-за фразы "Чей Карабах".

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Sputnik / Anna Anastasiadi, Alex Shlamov
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"Школьники из Самцхе-Джавахети приехали на выходные отдохнуть в Батуми. Уже под вечер, когда они собирались возвращаться, к ним подошли приезжие азербайджанцы и спросили: "Чей Карабах?" Подростки не поняли, кто говорит с ними и ответили, что "Карабах армянский". После этого завязалась драка", – рассказал Байбурт.

По его словам, 17-летний подросток получил тяжелые ранения в области живота. Если бы не вмешательство полиции, то инцидент мог закончиться летальным исходом.

"Грузия – это единственное место, где армяне и азербайджанцы живут так дружно. Пусть никто не мечтает, что грузинские армяне и азербайджанцы начнут противостоять друг другу", – сказал Байбурт.

Он также подчеркнул, что по имеющейся у него информации, полиция задержала обвиняемых в инциденте, которым от 30 до 35 лет.

Что касается пострадавшего, то он находится в больнице. Ожидается, что через несколько дней его выпишут из больницы.

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