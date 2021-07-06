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Кровавое ДТП на западе Грузии: машина упала в овраг и взорвалась

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2620)
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В автомобиле находилось пять человек, три из которых погибли на месте, в том числе один несовершеннолетний

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Три человека погибли в автокатастрофе в муниципалитете Сенаки на западе Грузии.

По информации Первого канала, автомобиль у деревни Битлеми съехала с дороги, упала в овраг и взорвалась.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В автомобиле находилось пять человек, три из которых погибли на месте, в том числе один несовершеннолетний.

Еще два человека были доставлены в Сенакскую клинику "Сенамеди", врачи оценивают их состояние как тяжелое.

На месте происшествия работают правоохранители. Следствие установит причины автокатастрофы.

В авариях на дорогах Грузии только за первые три месяца 2021 года погибли 94 и пострадали 1,6 тысячи человек. В 539 авариях в Тбилиси погибли 13 человек и пострадали 645.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2620)
Теги:
ДТП, Грузия

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