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Акция протеста противников ЛГБТ сообщества и Марша достоинства 1 июля

Насилие над журналистами - МВД Грузии допросило пострадавших представителей СМИ

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Права человека в Грузии (92)
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Sputnik Грузия
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Многих из пострадавших журналистов следователям пришлось допрашивать прямо в больничных палатах - у некоторых оказались серьезные травмы и им потребовалась помощь медиков

ТБИЛИСИ, 6 июk — Sputnik. Допрос журналистов, пострадавших в Тбилиси во время беспорядков, в которые переросла акция противников ЛГБТ, велся накануне до поздней ночи.

Полицейские допросили журналистов разных медиа средств и операторов, которые предоставили правоохранителям информацию о фактах насилия.

До сих пор не допрошен оператор Первого канала Илья Твалиашвили, которого вчера госпитализировали первым.

Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
МВД Грузии приступило в расследованию правонарушений во время беспорядков 5 июля в Тбилиси

МВД Грузии по фактам нападения на журналистов возбудило уголовное дело по статьям – "незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и "насилие". По последней информации задержаны восемь человек. Следствие выявило 55 фактов насилия, из них 53 в отношении представителей разных медиа средств.

Акцию "Марш солидарности" в защиту прав ЛГБТ-сообщества 5 июля планировала провести НПО "Тбилиси прайд" и поддерживающие их активисты. Однако уже с 11 утра, задолго до запланированного марша, на проспекте Руставели началась контракция.

Представителей ЛГБТ-сообщества и поддерживающих их на проспекте не было, и агрессия "защитников традиционных ценностей" обрушилась на съемочные группы.

Агрессивные противники прайда избили журналистов, мешали работать представителям СМИ, повредили аппаратуру, напали на офисы гражданских и ЛГБТ-активистов.

Учитывая сложившуюся обстановку в городе "Марш достоинства" было решено не проводить.

Позором грузинского общества назвал мэр Тбилиси Каха Каладзе нападение, которому подверглись журналисты со стороны радикально настроенных группировок.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе также назвал агрессию против журналистов неприемлемой и заявил, что полиция не смогла оперативно отреагировать на все случаи насилия из-за большого числа участников акции.

В свою очередь оппозиционные партии возложили ответственность на премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за происходящее в Тбилиси. 

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Темы:
Права человека в Грузии (92)
Теги:
Следствие, Журналисты, ЛГБТ, Грузия

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