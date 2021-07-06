За нападение на журналистов в Тбилиси задержаны еще три человека

Трем активистам контракции инкриминируется нанесение телесных повреждений и создание помех в работе журналистам телекомпаний "Рустави 2" и "Мтавари", инфоагентств "Табула" и "Ньюпост"

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Еще три человека задержаны в Тбилиси за насильственные действия в отношении журналистов во время контракции на проспекте Руставели 5 июля, сообщается на сайте МВД Грузии.

Радикально настроенные группировки устроили накануне беспорядки в центре Тбилиси, выступив против намеченного "Марша достоинства", который должна была провести НПО "Тбилиси прайд" в знак солидарности с секс-меньшинствами 5 июля. Из-за крайне напряженной ситуации во избежание физических столкновений организация в итоге отказалась от своих намерений. Однако предотвратить насилия на улицах Тбилиси не удалось. Вместо представителей ЛГБТ и их защитников всю агрессию противники "прайда" направили на журналистов и гражданских лиц "сомнительной наружности".

Среди задержанных, возраст которых от 38 до 42 лет, двое ранее судимые.

Следствие установило, что задержанные препятствовали журналистской деятельности и нанесли телесные повреждения сотрудникам телеканалов "Рустави 2" и "Мтавари", инфоагентств "Табула" и "Ньюпост".

Следствие ведется по двум статьям УК Грузии - 154-й (2) ("Создание помех в журналистской профессиональной деятельности") и 126-й (1) ("Насилие").

МВД Грузии продолжает расследование по выявлению других лиц виновных в насилии и нарушениях. Уже были опрошены 25 представителей различных СМИ, изучаются материалы по всем инцидентам, отмечается в заявлении.

Накануне полиция задержала восемь человек за административные правонарушения во время беспорядков. Таким образом, число задержанных увеличилось до 11.

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