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Человек с ножом в руке

Раненый в Тбилиси иностранец стабилен – он прооперирован

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2621)
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Гражданин Польши, по предположениям очевидцев, стал жертвой обстоятельств – он оказался в центре города, когда там бесчинствовали противники ЛГБТ-сообщества

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Состояние раненного туриста, пострадавшего в Тбилиси во время акции против ЛГБТ, стабильное, сообщает телеканал "Рустави 2".

По словам врача, гражданин Польши был доставлен в клинику с двумя ножевыми ранениями в грудь и живот. Ему понадобилась операция. Состояние пациента в течение всей ночи было стабильным и не ухудшилось днем.

Столкновения с полицией. Акция протеста противников ЛГБТ сообщества и Марша достоинства 1 июля
© Sputnik / Alexander Imedashvili
За нападение на журналистов в Тбилиси задержаны еще три человека

Нападение на молодого человека, у которого была серьга в ухе, было совершено 5 июля, когда в Тбилиси проходила контракция против ЛГБТ-сообщества.

Как написали в Facebook очевидцы происшедшего на улице Хетагурова, по всей видимости, серьга и стала раздражителем для напавшего на иностранца человека с ножом. 

По разъяснению членов семьи задержанного, у него проблемы с психикой. Полиция изъяла нож в качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело возбуждено по факту попытки умышленного убийства. Задержанному грозит лишение свободы сроком от семи до 15 лет.

Всего в тот день на акции против ЛГБТ правоохранители зафиксировали 55 фактов насилия, из них 53 – в отношении представителей СМИ. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2621)
Теги:
Ранение, Турист, Грузия

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