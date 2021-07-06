Раненый в Тбилиси иностранец стабилен – он прооперирован

Гражданин Польши, по предположениям очевидцев, стал жертвой обстоятельств – он оказался в центре города, когда там бесчинствовали противники ЛГБТ-сообщества

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Состояние раненного туриста, пострадавшего в Тбилиси во время акции против ЛГБТ, стабильное, сообщает телеканал "Рустави 2".

По словам врача, гражданин Польши был доставлен в клинику с двумя ножевыми ранениями в грудь и живот. Ему понадобилась операция. Состояние пациента в течение всей ночи было стабильным и не ухудшилось днем.

Нападение на молодого человека, у которого была серьга в ухе, было совершено 5 июля, когда в Тбилиси проходила контракция против ЛГБТ-сообщества.

Как написали в Facebook очевидцы происшедшего на улице Хетагурова, по всей видимости, серьга и стала раздражителем для напавшего на иностранца человека с ножом.

По разъяснению членов семьи задержанного, у него проблемы с психикой. Полиция изъяла нож в качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело возбуждено по факту попытки умышленного убийства. Задержанному грозит лишение свободы сроком от семи до 15 лет.

Всего в тот день на акции против ЛГБТ правоохранители зафиксировали 55 фактов насилия, из них 53 – в отношении представителей СМИ.

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