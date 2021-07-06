"Аптечная наркомания" в Тбилиси: в одной из аптек нашли нелегальные психотропные лекарства

Речь идет почти о тысяче единицах нелегальных психотропных средств. Лекарства были опечатаны и отобраны у аптеки

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Психотропные лекарства в большом количестве обнаружены в одной из тбилисских аптек во время инспектирования фармацевтических учреждений, говорится в сообщении Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности в Facebook.

Сотрудники агентства выявили незаконную фармацевтическую деятельность. По информации инспекторов, психотропные вещества были получены противозаконно.

Речь идет о 917 единицах психотропных средств. Они были опечатаны и отобраны у аптеки. Инспекторы составили протокол административного правонарушения и отправили суду для дальнейшего реагирования.

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