17:33 06 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7440
  • 100 RUB4.2975
  • USD3.1518
Поиск
Тушение лесного пожара. Пожарная машина

Пожар в Национальном парке Вашловани локализован

photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
Происшествия
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/06/252224469.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210706/252230366/Pozhar-v-Vashlovani-lokalizovan.html

Причина пожара и площадь территории, охваченной огнем, пока не установлены

ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Пожар на территории Национального парка Вашловани в Кахети локализован, сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

К этому времени на месте мобилизована спецтехника и 120 пожарных-спасателей. К работам также подключены около 80 рейнджеров Агентства охраняемых территорий.

Причина пожара и площадь территории, охваченной огнем, пока не установлены.

Это четвертый случай возгорания за последнюю неделю в этом заповеднике.

Национальный парк Вашловани расположен в восточной части Кахети в районе Дедоплисцкаро. Общая площадь Вашлованского заповедника и трех природных памятников составляет 35,1 тысячи гектаров. Он расположен на высоте от 300 до 600 метров над уровнем моря.

Тушение лесного пожара
photo: press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
В Национальном парке Вашловани на востоке Грузии тушат третий за неделю пожар

В Вашловани растут до 700 видов растений, среди которых много редких видов, в том числе семь видов орхидей, ирис иберийский (грузинский), тюльпан Эйхлера и дикая лоза.

Не менее разнообразна и фауна парка – здесь обитают 62 вида млекопитающих, 135 видов птиц, 30 видов пресмыкающихся, 16 разновидностей рыб и четыре вида амфибий.

На крутых глиняных плато Вашловани гнездятся огромные колонии ласточек. Место их обитания называют "Городом ласточек". На территории Вашловани зафиксировано 700 видов насекомых, большинство из которых – бабочки (109 видов).

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве
Уход мастера: умер автор фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов
ФСБ предотвратила теракты, которые готовили боевики ИГ* - эксклюзивные кадры спецоперации
ФСБ предотвратила теракты, которые готовили боевики ИГ* - эксклюзивные кадры спецоперации
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться