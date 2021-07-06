Пожар в Национальном парке Вашловани локализован

Причина пожара и площадь территории, охваченной огнем, пока не установлены

ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Пожар на территории Национального парка Вашловани в Кахети локализован, сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

К этому времени на месте мобилизована спецтехника и 120 пожарных-спасателей. К работам также подключены около 80 рейнджеров Агентства охраняемых территорий.

Причина пожара и площадь территории, охваченной огнем, пока не установлены.

Это четвертый случай возгорания за последнюю неделю в этом заповеднике.

Национальный парк Вашловани расположен в восточной части Кахети в районе Дедоплисцкаро. Общая площадь Вашлованского заповедника и трех природных памятников составляет 35,1 тысячи гектаров. Он расположен на высоте от 300 до 600 метров над уровнем моря.

В Вашловани растут до 700 видов растений, среди которых много редких видов, в том числе семь видов орхидей, ирис иберийский (грузинский), тюльпан Эйхлера и дикая лоза.

Не менее разнообразна и фауна парка – здесь обитают 62 вида млекопитающих, 135 видов птиц, 30 видов пресмыкающихся, 16 разновидностей рыб и четыре вида амфибий.

На крутых глиняных плато Вашловани гнездятся огромные колонии ласточек. Место их обитания называют "Городом ласточек". На территории Вашловани зафиксировано 700 видов насекомых, большинство из которых – бабочки (109 видов).

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале